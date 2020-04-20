عاجل.. ارتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا إلى 3046 .. تسجيل 191 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إصابة 191 حالة بفيروس كورونا المتسجد منذ السادسة مساء من يوم أمس الأحد إلى السادسة مساء من اليوم الاثنين، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3046 حالة في الاجمالي واستبعاد أكثر من 13340 حالة.

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