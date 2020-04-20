للمرة الأولى.. إيطاليا تعلن تراجعاً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

سجلت السلطات الإيطالية، اليوم الإثنين، تراجعاً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ ظهوره في البلاد فبراير الماضي.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني، تسجيل 433 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 23660، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وأفادت البيانات الصادرة عن الدفاع المدني، بأن إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا بلغ 108257 حالة مؤكدة، بزيادة مقدارها أقل من 20 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.