حزب بريطاني يدعو أعضاءه للصيام تضامنا مع المسلمين

الإثنين 20 أبريل 2020

صورة أرشيفية

دعا حزب "الديمقراطيين الليبراليين" في بريطانيا أعضاءه وأنصاره، إلى الصيام السبت المقبل، لمشاركة المسلمين "احتفالهم بقدوم شهر رمضان، وتجربة الامتناع عن الشراب والطعام لساعات طويلة."

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وقال الحزب، الذي يمثله 11 نائبا في البرلمان، إن الصيام مع المسلمين "مثال كبير على روح التضامن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع."

وأكد في بيان نشره مساء الأحد، أن تجربة الصيام ستكون "فريدة من نوعها، وفرصة حقيقية لاختبار مشاعر الجوع عبر الامتناع عن الشراب والطعام لساعات طويلة". وتابع: "الجوع ليس خيارا للكثيرين في بلدان عدة، وبسبب فيروس كورونا، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعتمدون على الجمعيات الخيرية الغذائية".

ووجه الحزب دعوة الصيام إلى أعضائه وأنصاره "الذين يتمتعون بصحة جيدة، ولا يعانون من أي مشاكل صحية قد تمنعهم من المشاركة في هذه الفعالية".

كما أشار إلى أن المشاركين في فعالية الصيام، سيوثقون تجربتهم ومشاعرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم " #LibDemIftar" أي "إفطار الديمقراطيين الليبراليين".