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شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للعين.
وذكرت "الصحة العراقية"، في بيان لها، أنه تم فحص 2908 حالات في كل المختبرات المتخصصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي لاختبارات الفحص منذ بداية تسجيل المرض في العراق 59055.
وأضافت: "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت، الإثنين، 35 إصابة في العراق ولا توجد وفيات".
وتابعت: "الحالات التي تماثلت للشفاء هي 34 حالة، ليصل المجموع الكلي إلى 1043، ومجموع الوفيات بلغ 82".
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