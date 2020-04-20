اليمن.. توزيع مستلزمات وقائية من "كورونا" على مراكز الطوارئ التوليدية في عدن

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الإثنين 20 أبريل 2020
بدأت المؤسسة الطبية الميدانية، اليوم الاثنين في مدينة عدن، بتوزيع المستلزمات الوقائية للطواقم الطبية في مراكز الطوارئ التوليدية؛ وذلك بهدف مكافحة فايروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الطوارئ التوليدية وخدمات الصحة الإنجابية، الذي تنفذه المؤسسة، برعاية وزارة الصحة العامة والسكان، وبتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويهدف إلى تعزيز وتحسين معايير السلامة المهنية للعاملين في القطاع الصحي.
وقالت الوكيل المساعد لوزارة الصحة، ورئيس لجنة التثقيف لمجابهة كورونا، الدكتورة إشراق السباعي: إن المستلزمات التي تم توزيعها تأتي في إطار جهود مكافحة وباء كورونا، وحماية الأطقم الطبية العاملة في مراكز التوليد من احتمال الإصابة بالفايروس.
مؤكدةً أهمية تدخلات منظمات المجتمع المدني التي ترفد وتساند الجهود الحكومية الرسمية للحد من انتشار وباء كورونا، وتحسين ظروف العمل في المجمعات والمراكز الصحية.
من جانبه أشاد مدير عام مكتب الصحة في عدن، الدكتور جمال خدابخش بالأعمال التي تقوم بها المنظمات وتدخلاتها الإنسانية والصحية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
يذكر أن المشروع ينفذ في أربع محافظات يمنية، هي: عدن، أبين، شبوة، والضالع، ويستهدف 22 مركزاً صحياً في تلك المحافظات، ويركز على دعم مراكز الطوارئ التوليدية بالأجهزة والمعقمات والأسرة وبدلات الوقاية والكمامات والقفازات؛ للوقاية من انتشار فايروس كورونا
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