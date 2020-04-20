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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الجيش الليبي يبث مشاهد لأسرى من "المرتزقة السوريين" بعد وصولهم لبنغازي والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
صورة أرشيفية
عرضت وسائل اعلام ليبية عملية وصول عدد من العناصر التابعة لمليشيات حكومة الوفاق بينهم عناصر مرتزقة من سوريا بعد أن تم أسرهم من قبل قوات الجيش الليبي.
وفي مشاهد مصورة بثتها قناة ليبيا الحدث المقربة من القيادة العامة للجيش الليبي أظهرت وصول هذه العناصر إلى سجون الشرطة العسكرية التابعة للجيش الليبي في مدينة بنغازي.
وأظهرت المشاهد عملية استلام هؤلاء الأسرى من قبل كتيبة طارق بن زياد حيث تحدث بعضهم عن آلية تجنيده ووصوله من تركيا عبر عدة مدن منها أنقرة واسطنبول وغازي عنتاب إلى ليبيا.
كما أوضح هؤلاء الأسرى بأنهم وصلوا عبر طائرات ليبية مدنية من تركيا إلى مطاري مصراته ومعيتيقة في طرابلس وتم وضعهم بمحور ابوسليم حيث قبضت عليهم قوات الجيش الليبي خلال معارك اليومين الماضيين.
وظهر في المشاهد أيضا عدد من المقاتلين التابعين لمليشيات مصراته ومن خلال حديثهم أكد هؤلاء العناصر بأنهم تم القبض عليهم في محور بوقرين شرق مصراته خلال معارك الأيام الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن معارك عنيفة حدثت خلال الأسبوعين الماضيين في عدة مناطق في غرب ليبيا أهمها في محور الوشكة وهو منطقة تفصل مدينة سرت ومصراته، كما شهدت محاور أقصى الغرب الليبي عدة معارك حول مدينة ترهونة الاستراتجية والتي حاولت قوات الوفاق دخولها منذ يومين غير أنها لم تحقق هذا الهدف.
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