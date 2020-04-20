الجيش الليبي يعتقل 5 من قادة مليشيات طرابلس

الإثنين 20 أبريل 2020

أعلن الجيش الوطني الليبي، الإثنين، إلقاء القبض على 5 من قادة المليشيات بكمين جنوبي العاصمة طرابلس.



وألقي القبض على رياض الكموشي قائد محور النعم المليشياوي، و4 من مرافقيه بكمين محكم، وفقا للعين.

ويعد الكموشي أحد قادة المحاور التابعة لمليشيات الوفاق المدعومة من تركيا والذي يستخدمهم فايز السراج لقتال الجيش الليبي.

في السياق ذاته، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب، إن "تساقط قادة المليشيات بشكل يومي بيد القوات المسلحة الليبية ماهو إلا دلالة على أن هذه المليشيات فقدت قوتها، وليس لها الآن إلا الطيران التركي المسير الذي استطعنا تحييده تماما".

وتابع المحجوب، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية" أن "المليشيات تراجعت أمام ضربات قواتنا المسلحة التي لن تسمح لهم من تحقيق أهدافها بالسيطرة على مدينة ترهونة، وأن الجيش الليبي قادرة على سحق أي قوة تحاول مجدد الاقتراب من المدينة".

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وأكد المحجوب أن سلاح الجو استهدف مواقع تابعة للمليشيات المسلحة في عدة مواقع من بينها مسلاتة وغريان وأيضا بترهونة بمنطقة سوق الجمعة.

وتستمر تركيا في إرسال شحنات أسلحة إلى ليبيا بالمخالفة للقرارات الأممية والهدنتين المعلنتين في ليبيا؛ الأولى بوساطة تركية - روسية في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، والثانية إنسانية لمواجهة وباء كورونا.

ونفذ المرتزقة السوريون مدعومين بالطيران التركي المسير وفرقاطة عسكرية تركية جرائم ضد المدنيين بمدينتي صرمان وصبراتة الليبيتين، الإثنين الماضي.

كما أطلقت المليشيات سراح عدد من الإرهابيين من عناصر وقيادات تنظيم داعش و"مجلس شورى بنغازي" الإرهابيين من سجون صبراتة.

وتستمر خروقات المليشيات المدعومة من تركيا والمعززة بأسلحة تركية ومرتزقة سوريين وأفارقة للهدنة المعلنة لتوحيد الجهود لمواجهة كورونا وسابقتها المعلنة بجهود دولية منذ ١٢ يناير/كانون الثاني الماضي.