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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستعين بشركة طيران دولية لإجلاء مواطنيها من بعض الدول والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
صورة أرشيفية
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن الإدارة العامة للطيران المدني قولها اليوم الاثنين إن الحكومة ستتعاقد مع مشغل عالمي للمشاركة في إجلاء كويتيين من بلدان لا تصلها الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة.
وبحسب ما ذكرت "رويترز"، فإن الحكومة هي التي ستحدد وستوافق على المشغل الدولي
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