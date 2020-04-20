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الكويت تستعين بشركة طيران دولية لإجلاء مواطنيها من بعض الدول

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستعين بشركة طيران دولية لإجلاء مواطنيها من بعض الدول والان مع التفاصيل

الإثنين 20 أبريل 2020

صورة أرشيفية

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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن الإدارة العامة للطيران المدني قولها اليوم الاثنين إن الحكومة ستتعاقد مع مشغل عالمي للمشاركة في إجلاء كويتيين من بلدان لا تصلها الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة.

 

وبحسب ما ذكرت "رويترز"، فإن الحكومة هي التي ستحدد وستوافق على المشغل الدولي

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