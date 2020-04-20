- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مسئول التنسيق بين "الدواعش" وذويهم فى الأنبار والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
صورة أرشيفية
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اعتقال المسئول عن التنسيق بين عناصر تنظيم "داعش" وذويهم في محافظة الأنبار، مؤكدة أنهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب، وذلك وفقا لقناة روسيا اليوم.
وذكرت المديرية، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة 39، وعلى ضوء معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة البوفراج في جزيرة الرمادي بالأنبار".
وأضافت أن "المعتقل مسئول التنسيق ما بين عوائل عصابات "داعش" المتواجدين في مخيمات النازحين بالأنبار وأبنائهم من الدواعش الفارين خارج العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مسئول التنسيق بين "الدواعش" وذويهم فى الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.