انهيار تاريخي لسعر البترول الأمريكي.. صورة

الإثنين 20 أبريل 2020

هوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 85%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه.



وذكرت وكالة "رويترز" أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 86% (16 دولارا للبرميل) مسجلت مستوى 2.5 دولار للبرميل.

ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ، وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الخام الأمريكي في نحو 5 سنوات.

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في حين تم تداول مزيج "برنت" العالمي عند مستوى 26.39 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 6.02% عن سعر الإغلاق السابق.

وعزا خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.