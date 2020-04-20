أردوغان "يتحالف" مع "كورونا" ضد الأتراك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فشل جديد يكتبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" يدفع ثمنه الأتراك من حياتهم وصحتهم، ليبدو وكأنه "تحالف" مع الوباء ضد الشعب التركي.

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أغلقت وزارة الصحة التي يسيطر عليها حزب أردوغان الحاكم "العدالة والتنمية" مستشفى ميدانيا أقامه حزب الشعب الجمهوري المعارض.

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كان المستشفى افتُتح في مدينة أضنة لتوفير العلاج لمُصابي فيروس "كورونا"، إلا أن حكومة أردوغان أصدرت قرارا بإغلاقه دون مبررات وفقط مكايدة سياسية.

سبق ومنع أردوغان حملة تبرعات للمعارضة لمساعدة مُتضرري كورونا، وسمح للمنظمات والجمعيات الموالية للحكومة بجمع الأموال.

وسجلت تركيا إلى الآن 1890 حالة وفاة وأكثر من 80 ألف إصابة وفرضت قيودا احترازية على 31 ولاية لمدة 15 يوما.