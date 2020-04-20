هوت العقود الآجلة للنفط الأمريكي تسليم مايو/أيار، إلى 37 دولارا تحت الصفر، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي يضطر فيها البائعون أن يدفعوا للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط.

وتواصل العقود الآجلة للخام الأمريكي الانهيار، في يوم سيعد فارقا في تاريخ صناعة النفط العالمية.

والعقود الآجلة هي تلك التي يتم التعاقد عليها ولكن يتم التسليم في وقت لاحق، حيث يعرفها البعض باسم (عقود المستقبل).

واليوم يضطر البائعون لتسديد الأموال للمشترين مقابل سحب كميات من براميل النفط المتكدسة عندهم، حيث امتلأت مساحات التخزين عن آخرها، كما أن تكلفة التخزين باهظة جدا.

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وتجدر الإشارة إلى أن السعر الحالي هو للعقود الآجلة عن شهر مايو/آيار المقبل، ولكن بدءا من الغد الثلاثاء تبدأ عمليات تسليم العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران والتي تتراوح أسعارها من 22 إلى 24 دولارا للبرميل.

وقال المحلل لدى "ريستاد للطاقة" بيورنار تونهوغن إن "مشكلة غياب التوازن بين العرض والطلب عالميا بدأت تتجسّد في الأسعار".

وأضاف: "مع تواصل الإنتاج كالمعتاد نسبيا، يمتلئ المخزون أكثر فأكثر كل يوم، يستخدم العالم النفط بشكل أقل وبات المنتجون يشعرون الآن كيف يتمثل ذلك من خلال الأسعار".

ولم تفلح المؤشرات إلى أن فيروس كورونا المستجد بلغ ذروته على ما يبدو في أوروبا والولايات المتحدة في رفع الأسواق المالية الآسيوية والأوروبية عموما.

وبدلا من ذلك، يزداد قلق المتعاملين من احتمال بلوغ منشآت تخزين النفط الحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، مع تكدّس المخزون نظرا لانهيار الطلب الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19.