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روسيا تضع آلاف الجنود في الحجر الصحي بعد إلغاء عرض عسكري

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دبابة سوفيتية يقودها جنود روس خلال تدريبات على عرض عسكري في صورة بتاريخ 14 ابريل 2020

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إنها أمرت بوضع آلاف الجنود في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد إلغاء عرض عسكري ضخم كانوا يتدربون عليه في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو بسبب جائحة . كان من المقرر إقامة العرض بمشاركة ما يصل 15000 جندي إلى جانب المعدات العسكرية في التاسع من مايو أيار للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، وهو حدث كان الكرملين يأمل أن يستعرض فيه نفوذ روسيا العسكري والدبلوماسي.

وقالت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع يوم الاثنين إن جميع الجنود الذين شاركوا في التدريبات في موسكو ستتم إعادتهم إلى ثكناتهم الدائمة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم عزلهم لمدة أسبوعين.

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ولم تذكر الوزارة ما إذا كان الحجر الصحي مجرد إجراء احترازي أو ما إذا كان أي من جنودها قد مرض أو جرى وضعه قيد الملاحظة، لكنها قالت إنه سيتم تطهير جميع المركبات العسكرية والقطارات والطائرات المستخدمة في إعادة تمركزهم.

وتشير تقارير وسائل الإعلام الروسية إلى أن الفيروس انتشر في الواقع بين أولئك الذين شاركوا في التدريبات.

 

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