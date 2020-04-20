ميركل: على ألمانيا توخي الحذر في مواجهة كورونا

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاثنين إن على ألمانيا توخي الحذر والتحلي بالانضباط في حربها على فيروس كورونا لتفادي حدوث انتكاسة في الأسابيع المقبلة.
وقالت ميركل للصحفيين إن ألمانيا سترى خلال أسبوعين فقط ما إذا كان تخفيف القيود الجزئي يوم الاثنين على الحياة العامة سيدفع معدل الإصابات للزيادة.
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