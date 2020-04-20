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مراكز أمريكية: 746625 إصابة و39083 وفاة بكورونا في أمريكا

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

مراكز أمريكية: 746625 إصابة و39083 وفاة بكورونا في أمريكا

الخليج 365 - متابعات

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، أن عدد حالات الإصابة بفيروس في الولايات المتحدة بلغ 746625 حالة، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى 39083.

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وفي مطلع هذا الأسبوع، قالت المراكز إن عدد المصابين وصل إلى 720630 والوفيات إلى 37202 في جميع أنحاء البلاد، لكن الأرقام كانت أولية ولم يتم تأكيدها من قبل كل ولاية منفردة.

وهذه الحصيلة المعلنة، اليوم الإثنين، هي لحالات مرض الجهاز التنفسي المعروف باسم (كوفيد-19) الناجم عن ، حتى تاريخ 19 من شهر أبريل/نيسان الجاري.

وأرقام المراكز لا تعكس بالضرورة الحالات التي أعلنت عنها الولايات منفردة.

 

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