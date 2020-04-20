فرنسا تسجل 547 وفاة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

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تجاوزت حصيلة وفيات كوفيد-19 (فيروس كورونا) في فرنسا 20 ألفا، بعد تسجيل 547 وفاة جديدة منذ الأحد، في حين أكد مدير عام الصحة في البلاد تواصل التراجع البطيء لعدد المرضى في أقسام العناية المركزة.

وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون: "هذه الليلة، تجاوز بلدنا عتبة رمزية ومؤلمة بشكل خاص".

وفي الإجمال، توفي 20265 شخصا منذ بداية الوباء مطلع آذار/مارس: 12513 في المستشفيات (+444 خلال 24 ساعة)، و7752 في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى (+103).