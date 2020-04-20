- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يتهم الحكومة السورية بانتهاك هدنة إدلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين الحكومة السورية بانتهاك وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، محذرا من أن دمشق ستواجه "خسائر فادحة" إذا استمرت في ذلك.
وأضاف أردوغان في إسطنبول بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن "الحكومة السورية تستغل تفشي فيروس كورونا لتصعيد العنف في إدلب"، مشيرا إلى أن تركيا لن تسمح لأي "مجموعات ظلامية" في المنطقة بانتهاك وقف إطلاق النار أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يتهم الحكومة السورية بانتهاك هدنة إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.