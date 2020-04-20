شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يتهم الحكومة السورية بانتهاك هدنة إدلب‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين الحكومة السورية بانتهاك وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، محذرا من أن دمشق ستواجه "خسائر فادحة" إذا استمرت في ذلك.

وأضاف أردوغان في إسطنبول بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن "الحكومة السورية تستغل تفشي فيروس كورونا لتصعيد العنف في إدلب"، مشيرا إلى أن تركيا لن تسمح لأي "مجموعات ظلامية" في المنطقة بانتهاك وقف إطلاق النار أيضا.