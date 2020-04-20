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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تعلن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين، تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة، رغم خروج 89 شخصا من مشافي العزل والحجر الصحي بعد شفائهم.
وقال مستشار وزير الصحة والسكان خالد مجاهد بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم": إن "إجمالي المتعافين من الفيروس حتى اليوم ارتفع إلى 821 حالة، كما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها مخبريا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ليصبح 1086 حالة". وأضاف "أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها مخبريا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، لافتًا إلى "وفاة 11 حالة".
وتابع مجاهد إن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمشافي العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".
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