أردوغان يفرض عزلا عاما في تركيا لمدة 4 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين، إنه سيتم فرض إجراءات عزل عام لمدة 4 أيام في 31 مدينة اعتبارا من يوم الخميس في إطار جهود كبح انتشار فيروس كورونا.

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وكانت تركيا قد فرضت هذه الإجراءات في 31 مدينة خلال عطلتي نهاية الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أردوغان إن أمد الإجراءات سيكون أطول هذه المرة بسبب عطلة وطنية يوم الخميس المقبل، مضيفا أن القيود خلال عطلات نهاية الأسبوع يمكن أن تستمر "لبعض الوقت".

وأكد أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن تركيا تهدف إلى جعل وتيرة التفشي في مستوى يمكنها من إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد عطلة عيد الفطر في نهاية شهر مايو/أيار المقبل، مشيرا إلى احتمال اتخاذ خطوات قبل ذلك التوقيت.