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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تكذب ترامب : لم نخف شيئا عن الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أنها حذرت من مخاطر فيروس كورونا المستجد "منذ اليوم الأول"، وذلك ردا على اتهامات أمريكية لها بأنها تأخرت في توجيه هذا التحذير لعدم إغضاب الصين.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس ادانوم غيبريسوس "وجهنا التحذير منذ اليوم الأول"، مؤكدا أن "لا أسرار" داخل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف مدير المنظمة للصحافيين "لم يتم اخفاء شيء عن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول"، وذلك بعدما علقت واشنطن تمويل المنظمة متهمة إياها بمحاباة الصين وإدارة الأزمة بشكل سيء.
وشدد على أن المنظمة "لم تخف شيئا عن الولايات المتحدة" فيما يتصل بوباء كورونا كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 165 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الاول/ديسمبر
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