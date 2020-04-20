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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تستعين بشركة طيران دولية لإجلاء مواطنيها من بعض الدول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن الإدارة العامة للطيران المدني قولها اليوم الاثنين إن الحكومة ستتعاقد مع مشغل عالمي للمشاركة في إجلاء كويتيين من بلدان لا تصلها الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة.
وبحسب ما ذكرت "رويترز"، فإن الحكومة هي التي ستحدد وستوافق على المشغل الدولي
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