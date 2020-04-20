القبض على مسئول التنسيق بين "الدواعش" وذويهم فى الأنبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اعتقال المسئول عن التنسيق بين عناصر تنظيم "داعش" وذويهم في محافظة الأنبار، مؤكدة أنهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب، وذلك وفقا لقناة روسيا اليوم.

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وذكرت المديرية، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة 39، وعلى ضوء معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة البوفراج في جزيرة الرمادي بالأنبار".

وأضافت أن "المعتقل مسئول التنسيق ما بين عوائل عصابات "داعش" المتواجدين في مخيمات النازحين بالأنبار وأبنائهم من الدواعش الفارين خارج العراق.