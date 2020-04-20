عبدالله بن زايد ولودريان يبحثان هاتفيا سبل مواجهة "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الإثنين، مع جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين بالإضافة إلى سبل مواجهة فيروس كورونا المستجد.



واستعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، جهود البلدين في التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والعمل المشترك على صعيد تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات الطبية لرصد الحالات المصابة والتعامل معها.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين دولة الإمارات وفرنسا في مواجهة الوباء، مشيدا بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها فرنسا في التعامل مع هذه الأزمة والتصدي لتداعياتها وآثارها المختلفة.

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وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك بين مختلف دول العالم من أجل احتواء تداعيات هذا المرض على مختلف الأصعدة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي حرص بلاده على التنسيق و التواصل الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل العمل معا على تجاوز هذه المرحلة و المضي قدما في مسار التنمية المستدامة لرفعة المجتمعات ورخاء الشعوب.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على علاقات الصداقة القوية والتعاون الاستراتيجي المشترك بين دولة الإمارات وفرنسا والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما الصديقين.