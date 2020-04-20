الساحل الشرقي للولايات المتحدة يستعد لإستقبال أعاصير فوق العادة

أفادت مراسلة "النشرة" في ​نيويورك​، عن أن ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في قسم علوم الغلاف الجوي في جامعة كولورادو، توقعت "وصول أربعة أعاصير من الحجم الكبير الى شمال شرق ​الولايات المتحدة​، اي نيويورك، ماساشوستس، ماين، ​فرجينيا​، رود آيلاند، نيو جرسي".

وقالت الأرصاد "ان الأعاصير القادمة من المحيط الأطلسي الى الساحل الشرقي ل​أميركا​، لا بد ان يكون لساحل كندا نصيب منها، مثل نوفا سوكتيا ومونتريال. وذكرت الأرصاد ان هذه الأعاصير الإستوائية التي سوف يصل مجوعها الى 12 ​إعصار​، 4 منها أعاصير كبيرة، سوف تصل تباعاً بين شهر حزيران وشهر نوفمبر 2020".

وأظهرت التوقعات في أوائل شهر نيسان أن المحيط الأطلسي سيواجه على الأرجح 16 عواصف متدرجة إجمالاً ، مع 8 تتحول إلى أعاصير و 4 تصبح أعاصير كبيرة