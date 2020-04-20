الساحل الشرقي للولايات المتحدة يستعد لإستقبال أعاصير فوق العادة

أفادت مراسلة "النشرة" في نيويورك، عن أن مصلحة الأرصاد الجوية في قسم علوم الغلاف الجوي في جامعة كولورادو، توقعت "وصول أربعة أعاصير من الحجم الكبير الى شمال شرق الولايات المتحدة، اي نيويورك، ماساشوستس، ماين، فرجينيا، رود آيلاند، نيو جرسي".
وقالت الأرصاد "ان الأعاصير القادمة من المحيط الأطلسي الى الساحل الشرقي لأميركا، لا بد ان يكون لساحل كندا نصيب منها، مثل نوفا سوكتيا ومونتريال. وذكرت الأرصاد ان هذه الأعاصير الإستوائية التي سوف يصل مجوعها الى 12 إعصار، 4 منها أعاصير كبيرة، سوف تصل تباعاً بين شهر حزيران وشهر نوفمبر 2020".
وأظهرت التوقعات في أوائل شهر نيسان أن المحيط الأطلسي سيواجه على الأرجح 16 عواصف متدرجة إجمالاً ، مع 8 تتحول إلى أعاصير و 4 تصبح أعاصير كبيرة
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