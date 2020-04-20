لفتة من الديمقراطي تجاه سائقي السيارات العمومية

في لفتة منها تجاه سائقي سيارات الأجرة والفانات العمومية، قرّرت دائرة الشويفات في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ توزيع "بطاقات" لتعبئة ​الوقود​ في عدد من المحطات ضمن نطاق ​مدينة الشويفات​.

تأتي هذه الخطوة في ظلّ الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وكمبادرة فردية للدائرة للتخفيف عن كاهل ​السائقين العموميين​ في المدينة ودعمهم في تأمين قوتهم اليومي. وذلك ابتداءً من نهار غد الثلاثاء وحتى نهار الخميس القادم.

وطلبت دائرة الشويفات من الذين يريدون الإستفادة، التواصل والإستعلام، الإتصال على الرقم التالي: 03520114