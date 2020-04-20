لفتة من الديمقراطي تجاه سائقي السيارات العمومية

في لفتة منها تجاه سائقي سيارات الأجرة والفانات العمومية، قرّرت دائرة الشويفات في الحزب الديمقراطي اللبناني توزيع "بطاقات" لتعبئة الوقود في عدد من المحطات ضمن نطاق مدينة الشويفات.
تأتي هذه الخطوة في ظلّ الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وكمبادرة فردية للدائرة للتخفيف عن كاهل السائقين العموميين في المدينة ودعمهم في تأمين قوتهم اليومي. وذلك ابتداءً من نهار غد الثلاثاء وحتى نهار الخميس القادم.
وطلبت دائرة الشويفات من الذين يريدون الإستفادة، التواصل والإستعلام، الإتصال على الرقم التالي: 03520114
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