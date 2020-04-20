بلدية برجا: لا اصابات جديدة بالكورونا وننتظر نتيجة 4 حالات سابقا

أعلنت ​لجنة الصحة​ التابعة لخلية ​الأزمة​ في ​بلدية برجا​، في تقريرها ال27، "عدم تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا خلال ال24 ساعة الماضية، وأنها تنتظر نتيجة فحص 4 ​حالات​ سابقا تمت اعادة الفحص لها اليوم"، مشيرة الى ان "العدد الإجمالي للحالات المسجلة 18 حالة، أصبح حاليا 12 حالة، بعد شفاء 5 حالات، وتسجيل حالة وفاة واحدة".

وأكدت اللجنة أنها "تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".