أعلنت لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة في بلدية برجا، في تقريرها ال27، "عدم تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا خلال ال24 ساعة الماضية، وأنها تنتظر نتيجة فحص 4 حالات سابقا تمت اعادة الفحص لها اليوم"، مشيرة الى ان "العدد الإجمالي للحالات المسجلة 18 حالة، أصبح حاليا 12 حالة، بعد شفاء 5 حالات، وتسجيل حالة وفاة واحدة".
وأكدت اللجنة أنها "تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برجا: لا اصابات جديدة بالكورونا وننتظر نتيجة 4 حالات سابقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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