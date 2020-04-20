معلوف: سنتعامل مع الحكومة على القطعة وكل ما يقال عن أننا ستقف بوجهها غير صحيح

أعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​سيزار معلوف​، في حديث تلفزيوني، ان "ما أوصلنا إلى هنا غياب ​الدولة​ من سنة الـ1990 إلى حد الآن ولا نستطيع أن نلوم الناس لأنها نزلت إلى الشوارع، ونحن مع ​الحكومة​ ولكن إذا غرقت الباخرة نغرق جميعاً ولا نعرف ما هو البديل عن هذه الحكومة وننتظر أفعال لهذه الحكومة التكنوسياسية".

ولفت معلوف الى انه "سنتعامل مع الحكومة على القطعة وسنكون مع نجاحها وكل ما يقال عن أننا ستقف في وجه الحكومة غير صحيح، ومشكورة الحكومة التي حملت كرة النار من فساد منذ 30 عام ولكن لا نستطيع أن نجبر الناس التي جاعت أن تبقى في منازلها وتسكت، وسنكون مع أي قانون يطرح إلى جانب الناس، وفي قانون العفو، السجون غير مؤهلة للناس".