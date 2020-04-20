النشرة: إشكال فردي في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة وسقوط جريح

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن "سماع ​اطلاق نار​ داخل ​مخيم عين الحلوة​، تبين انه ناجم عن ​اشكال فردي​ في ​الشارع التحتاني​ للمخيم، وأدى إلى إصابة المدعو (ي.أ)، الذي نقل إلى مستسفى ​الراعي​ حيث وصفت حالته بالخطرة". إضغط للمزيد

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