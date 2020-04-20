الريجي: للتوقف عن المزايدة الرخيصة والمزيفة بشأن الحرص على المال العام

أصدرت ادارة حصر ​التبغ​ والتنباك "​الريجي​" بياناً ردت فيه على ما جاء في بيان امانة الاعلام في ​حزب التوحيد العربي​، أشارت فيه إلى أنه "يتضح جلياَ ان من صاغ هذا البيان لم يكبد نفسه حتى عناء الاستماع جيداَ لما جاء على لسان مدير عام ادارة حصر التبغ والتنباك، والذي اوضح بما لا يرقى اليه الشك ان الإدارة ، وانطلاقا من دورها الاجتماعي الرائد، تقدمت بكتاب الى ​وزارة المالية​ لتقديم مبلغ مالي من بند التطوير والتنمية المستدامة المنصوص عليه في موازنتها السنوية والموافق عليها اصولا''، وذلك لمساعدة ​الطلاب​ اللبنانين في الخارج، كما وأكد المدير العام على ان هذه الاموال لن تصرف الا بعد قوننة هذا الإجراء من قبل ​مجلس الوزراء​ ليتماشى مع ​قانون الموازنة​ العامة المقترح من قبلها والذي يجيز للادارات والمؤسسات العامة بتقديم الهبات والمساعدات لمواجهة وباء ​كورونا​".

وأهابت الإدارة "بمعد البيان الاستماع لا بل الانصات قبل التعليق والتوقف عن المزايدة الرخيصة والمزيفة على الحرص على المال العام لان الريجي وعلى راسها مديرها العام اعطت خير مثال للشفافية والحرص وحسن ادارة الاموال العامة باحترافية مما جعلها واحدةََمن اساسيات رافعات ​الاقتصاد​ الوطني والخزينة العامة".