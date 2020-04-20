أبو سليمان: اخر تعميم صادر عن مصرف لبنان هو haircut مقنع

أكد الخبير المالي وليد ابو سليمان، في حديث تلفزيوني، ان "التعاميم الاخيرة التي تصدر عن مصرف لبنان تعمل على ضخ أمل بالاقتصاد اللبناني ونحن لدينا خلل بنيوي واضح، فمن دون دولار لا يمكن ان نفعل شيء، ونحن كرسنا منذ عقود البيع على الانتاج".
ولفت ابو سليمان الى ان "بعض الصناعيين يقومون بشراء الدولار من الصيارفة من اجل شراء المواد الاولية والمطلوب اليوم هو تأمين الدولار لهؤلاء الاشخاص، اما بما يخص اخر تعميم صادر عن مصرف لبنان فهو haircut مقنع، فهو قام بتكريس سعر السوق"، موضحاً انه "عندما سنأخذ الاموال من البنك بالليرة سنشتري بها والتاجر يقوم بتسعير البضاعة على اساس 3300، فالتجار يسعرون بشكل استباقي، والمستهلك يخسر 20% تقريباً وهذا الامر ناجم من الجشع والاحتكار، والضحية هو المواطن والمودع".
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