تجمع العلماء: الزيارات الليلية للسفيرة الأميركية هي بداية إنقلاب سياسي على الحكومة

انتقد "​تجمع العلماء المسلمين​" في بيان، "الزيارات الليلية التي قامت بها ​السفيرة الأميركية​ في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​"، داعياً ​الشعب اللبناني​ إلى "الحذر من هذه التحركات، التي تصب في خراب البلد، و​الحكومة اللبنانية​ إلى البدء بفتح ملفات الطاقم السياسي القديم المشارك بعملية نهب ​المال​ العام"، مشيراً الى ان "هذه الزيارة هي لحض أقطاب في الرابع عشر من آذار على بداية إنقلاب سياسي في وجه الحكومة القائمة، ومع أنه لا ينصح في مثل هذه الأيام بالزيارات، إلا إذا كان هناك داع استثنائي لها، فمن الأكيد أن ​الولايات المتحدة الأميركية​ استشعرت خطرا ما، وتريد من خلال تدخل سفيرتها في لبنان مواجهته".

ولفت التجمع الى انه "مهما كانت الأسباب وكلها ممكنة، إلا أن الأهم أنه علينا في كل مرة تتحرك فيه ممثلة الشيطان الأكبر، أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة فتنة ما، بدأت تباشيرها بتحركات شبابية لبعض جماعات الرابع عشر من آذار، في أكثر من مكان، تحت حجة ​الفقر​ و​الأزمة​ المعيشية".