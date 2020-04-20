العثور على قنبله قديمة العهد على مفرق أنصاريه في الجنوب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن أنه تم العثور على قنبله قديمة العهد على مفرق أنصاريه جنوب صيدا، بإنتظار حضور فرقة من الهندسة في ​الجيش اللبناني​ للعمل على تفجيرها.

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