سعد: تحية تقدير للنقيب خلف على مبادرته لحماية المدخرات الإجتماعية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن أن أمين عام ​التنظيم الشعبي الناصري​ النائب ​أسامة سعد​، وجه تحية التقدير إلى نقيب المحامين ​ملحم خلف​، على مبادرته الهادفة إلى حماية المدخرات الاجتماعية والودائع المصرفية العائدة لصناديق ​المهن الحرة​ ومعلمي ​المدارس الخاصة​ و​الضمان الاجتماعي​.

وأكد سعد على "أحقية مطالبة النقابات باعتبارها طرفاً أساسياً في المداولات والمفاوضات الدائرة حول إعادة هيكلة ​الدين العام​ و​المصرف المركزي​ و​المصارف​ التجارية، مشددا على المطالبة بحماية المداخيل والمدخرات العائدة لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط في ظل تراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية".

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