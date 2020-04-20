سعد: تحية تقدير للنقيب خلف على مبادرته لحماية المدخرات الإجتماعية

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، عن أن أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، وجه تحية التقدير إلى نقيب المحامين ملحم خلف، على مبادرته الهادفة إلى حماية المدخرات الاجتماعية والودائع المصرفية العائدة لصناديق المهن الحرة ومعلمي المدارس الخاصة والضمان الاجتماعي.
وأكد سعد على "أحقية مطالبة النقابات باعتبارها طرفاً أساسياً في المداولات والمفاوضات الدائرة حول إعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية، مشددا على المطالبة بحماية المداخيل والمدخرات العائدة لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط في ظل تراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية".
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