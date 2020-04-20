اللواء الأسمر: درسنا خطة إعادة الفتح لبعض القطاعات بشكل مهني ودقيق

أشار رئيس لجنة متابعة التدابير لمواجهة كورونا اللواء محمود الأسمر، إلى أنه كان باجتماع للجنة "ودرسنا خطة إعادة الفتح لبعض القطاعات وخصوصا المنتجة منها، بشكل جدي ومهني دقيق، وتحتاج إلى بعض الوقت لكن علينا أن ننجزها لتكون أمام مجلس الوزراء لإقرارها".
واكد الأسمر في حديث تلفزيوني أن المجتمعون اعتمدوا على "معطيات وزارة الصحة واجراءاتها المشددة من ناحية الفحوص اليومية وزيادة عددها إلى 1500 فحص يومي الأسبوع المقبل، ونعتمد على المنحنى الوبائي الذي يتقارن مع قدرات الدولة اللبنانية، ونحن نتحدث عن خطة واجتماعات متواصلة، ونحن ننتظر تقرير وزارة الصحة الذي سيعرضه مندوبها أمام اللجنة".
واعتبر أن "النتائج الحالية لفحوص كورونا لا تعني أننا انتهينا، وهناك بعض الدول التي عاد الإنتشار فيها بعد تخفيف الإجراءات"، داعياً إلى "الحفاظ على الإلتزام بالقرارات الحكومية".
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