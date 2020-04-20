وجه النائب ​زياد الحواط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نداء إلى النواب عشية ​الجلسة التشريعية​، قائلاً: "لا تفوتوا الفرصة ولنذهب إلى إجراء ​انتخابات​ مبكرة تكون الخطوة الأولى على طريق الحل، و‏هكذا يبدأ تكوين السلطات التي تمثل الارادة الحقيقية للناس وتنطلق الورشة الاصلاحية المطلوبة، و‏من دون ذلك سنبقى أمام سلطة عاجزة، وستتعاظم ​الأزمة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحواط للنواب: لا تفوتوا الفرصة ولنذهب إلى انتخابات مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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