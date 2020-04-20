تجمع عشرات ​المحتجين​ في جانب ​ساحة عبد الحميد كرامي​، ورددوا هتافات منددة بالوضع الإقتصادي والمالي، وأحضر عدد من الشبان الطبول وانشدوا قصائد ذات صلة بقدوم ​شهر رمضان​ المبارك. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر تحرك احتجاجي في ساحة عبد الحميد كرامي تنديداً بالوضع الإقتصادي والمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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