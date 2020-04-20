الجميل: على الشعب اللبناني الضغط على الحكام الذين انتخبوهم فالنائب اتى بأصوات الناس

أعتبر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، في حديث تلفزيوني، ان "اكثر ما يعبر عن ضرورة تقصير ولاية ​مجلس النواب​ هو اتاحة الفرصة للبنانيين لكي يحاسبوا من غشهم في المرحلة الماضية وكانوا يسخفون كل من كان يقول الحقيقة، وتقصير ولاية المجلس والذهاب الى انتخابات نيابية سريعا حاجة ملحة لكي تأتي سلطة تأخذ قرارات مهمة وتكون مسلّحة بالشرعية لكي تتمكن من القيام بذلك".

ولفت الجميّل الى انه "لا مانع من اجراء انتخابات مبكرة وفق القانون الساري او اذا تمكنا من تغييره، ويجب ان يكون لدينا الجرأة بالذهاب الى ​الانتخابات​ وفق القانون الحالي الذي اعترضنا عليه ونتكل على الموجة الجارفة ل​تحقيق​ تغيير في ​المجلس النيابي​، وعلى ​الشعب اللبناني​ الضغط على الحكام الذين انتخبوهم، فالنائب اتى بأصوات الناس وعلى الشعب ان يضغط على النواب لتقصير ولاية المجلس"، مشدداً على "وجود دور كبير للثورة والناس في الشارع الذين سيعيدون اثبات دورهم غدا بالضغط على النواب لتقصير الولاية والا نتخوف من ان يكون الشعب محبوسا للسنوات الثلاث من قبل الحكام".