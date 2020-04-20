العقود الآجلة للنفط الأميركي تهبط إلى ناقص 3.7 دولار لأول مرة بالتاريخ

أفادت وكالة "رويترز" عن أن العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق تهوي أكثر من 120 بالمئة إلى ناقص 7 ​دولار​ للبرميل للبرميل الواحد، وأنه للمرة الأولى على الإطلاق البائعون يضطرون أن يدفعوا للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط.

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