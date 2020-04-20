هبوط سعر برميل الخام الأميركي إلى 1 دولار لأول مرة في التاريخ

أفادت وكالة رويترز عن أن العقود الآجلة للعقود الخام الأميركية تنهار بأكثر من 94% لتصل إلى 1.04 ​دولار​ للبرميل الواحد لأول مرة في التاريخ. إضغط للمزيد

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