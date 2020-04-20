وزير الصحة: القطوع الأسود مر ونسعى لأن نصل لبر الأمان بأقرب وقت

أشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ إلى أن "القطوع الأسود مر، ولا أعاصير، والذي تفعله ​وزارة الصحة​ مع اللجنة لمواجهة ​كورونا​ هو تنفيذ كل الخطوات بدقة لنصل على مرحلة أكثر وضوحاً، نظرا لما يتطلبه الشعب، وأقول للشعب أن الفاتورة التي ندفعها في بيوتنا أرخص من ثمن أرواح لأباب لنا، وما حصل في كثير من الدول هو انهيار امام هذا الوباء، إلا أننا في ​لبنان​ سنصل إلى بر الأمان في أقرب فرصة ممكنة".

واعتبر أن "قانون التعبئة وتمديده أو الحد منه أو إلغاؤه يعود قراره ل​مجلس الوزراء​ مجتمعا، أما تقاريرنا في الوزارة فهي ستتم من خلال رفع نتائج الفحوصات ودراسة النتائج، ورفعنا عدد الفحوصات ل1500 فحص يوميا خلال هذا الأسبوع لقدامى مرضو كورونا، وللمتحسسين وأصحاب عوارض الرشح بالإضافة إلى عينات عشوائية لنقيم الواقع الوبائي، وعندها نبني على الشيئ مقتضاه".