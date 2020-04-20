عقود شهر أيار للنفط الأميركي تهبط إلى "ناقص 37.63" دولار للبرميل

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن أن العقود الآجلة للنفط الأميركي تهوي إلى ناقص 37.63 ​دولار​ا للبرميل الواحد لشهر أيار، أما عقود شهر حزيران فتبدأ عند 20 دولار للبرميل الواحد.

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