547 وفاة جديدة بكوفيد-19 في فرنسا

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باريس: تجاوزت حصيلة وفيات وباء كوفيد-19 في فرنسا 20 ألفا بعد تسجيل 547 وفاة جديدة منذ الأحد، في حين أكد مدير عام الصحة في البلاد الاثنين تواصل التراجع البطيء لعدد المرضى في أقسام العناية المركزة.

وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون "هذه الليلة، تجاوز بلدنا عتبة رمزية ومؤلمة بشكل خاص".

وفي الإجمال، توفي 20265 شخص منذ بداية الوباء مطلع آذار/مارس: 12513 في المستشفيات (+444 خلال 24 ساعة) و7752 في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى (+103).

وقال سالومون إن "وفيات كوفيد-19 تتخطى بأشواط كل جائحات الإنفلونزا، حتى تلك الأكثر فتكا، وتتخطى قيظ صيف العام 2003" الذي أوقع 19 ألف وفاة.

ولليوم الثاني على التوالي تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة وبات 5863 الإثنين (أقل بـ61 من اليوم السابق)، علما أن عدد أسرة العناية المركزة في فرسا كان يقتصر على خمسة آلاف قبل الجائحة.

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وأكد سالومون تسجيل تراجع "طفيف جدا" في عدد المصابين الذين يحتاجون إلى عناية مركزة.

ولليوم السادس على التوالي يسجل عدد المصابين الذين يتطلب وضعهم الصحي دخول المستشفى تراجعا ليبلغ الإثنين 30584 حالة أي أقل بـ26 حالة مقارنة باليوم السابق.

وشدد سالومون على ضرورة مواصلة الجهود، علما أن عدد المتعافين المسجلين بلغ 37 ألفا.



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