ترودو يؤكد مقتل 18 شخصا بإطلاق النار في كندا

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اوتاوا: أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين أن حصيلة القتلى جرّاء عملية إطلاق النار "الشريرة" التي وقعت ليل السبت الأحد في نوفا سكوتيا ارتفعت إلى 18 شخصا على الأقل.

وقال خلال مؤتمر صحافي "يقف بلدنا متحدا في جهودنا لهزيمة الوباء العالمي وإنقاذ حياة الناس ومساعدة بعضنا البعض للوصول إلى غد أفضل. لكن بالأمس، صرف العنف العبثي والمأساة في نوفا سكوتيا انتباهنا عن هذه القضية المشتركة حيث حصد مسلّح أرواح 18 شخصا على الأقل".