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النائبة هالة موسى تطالب بدعم الصيادين باعتبارهم من الفئات المتضررة بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة الدكتورة هالة حسن موسى، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزيري البترول والثروة المعدنية والتموين والتجارة الداخلية، عن ضرورة دعم قطاع الصيد من المساعدات التي تقدمها الحكومة لتعويض المتضررين من آثار فيروس كورونا عن طريق تخفيض سعر السولار اللازم لمراكبهم، وشراء وزارة التموين الأسماك وبيعها بمنافذها لدعمهم وتوفيرها للمواطنين بسعر مناسب، للحد من زيادة الأسعار بالأسواق خاصة في هذه الظروف الاستثنائية.

 

وقالت النائبة هالة موسي، في طلب الإحاطة: إن انخفاض أسعار الوقود عالميا ينعكس إيجابيا على جميع القطاعات في الدولة، ولكن ما نعيشه من ظروف استثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا الخطير (كوفيد 19)، يجعل معظم قطاعات الإنتاج متعطلة، ومنها قطاع الصيد.

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وأوضحت أن هذا القطاع من أهم القطاعات الإنتاجية في مصر، حيث تمتلك الدولة أكبر مساحة ساحلية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، في عدة محافظات منها "الإسكندرية، بور سعيد والبحر الأحمر"، ولذلك فإن بعض الصيادين يعتمدون على البيع اليومي لتأمين مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم وقد لا يجدون السعر المناسب للوقود، لذلك فإن وزارة البترول من واجبها أن تقدم سعر ثابت لمراكب الصيادين.

 

وطالبت عضو مجلس النواب، بدعم الدولة لقطاع الصيد من خلال أن استلام وزارة التموين الأسماك من المراكب وبيعها في المجمعات الاستهلاكية لتخفيف حركة التداول والسيطرة على الأسعار.

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