شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يواصل تعليق فعالياته الميدانية فى رمضان وتنظيم أنشطة تناسب الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد المتحدث باسمه، أن الحزب سينظم مجموعة من الأنشطة خلا شهر رمضان تتناسب مع الظروف الحالية لفيروس كورونا، وأبرزها تكثيف الوعى من خلال مواقع التواصل أو من خلال الأمانات بالمحافظات.

ولفت نائب رئيس حزب الوفد إلى أنه بناء على تكليف المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد يواصل الحزب تعليق فعالياته الميداينة فى إطار اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس، موضحا أن رئيس الحزب وجه بمساعدة المواطنين الذين يحتاجون إلى توعية بتعريفهم بكافة القواعد الوقائية والمساعدة فى توزيع الشنطة والمواد الغذائية بالمحافظات.

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وأوضح أن الحزب يعمل على تنظيم ندوات توعية بكيفية الوقاية من الإصابة بالفيروس على أن تتم فى أماكن مفتوحة ومتباعدة المسافات بين الحاضرين، وتم إلغاء كافة الملتقيات الفكرية والرياضية نظرا لمنع التجمعات الكبيرة .

يذكر أن شهر رمضان يحل يوم الجمعة المقبل، وسيفرض فيروس كورونا أجواء استثنائية عليه وعلى استعدادات الأحزاب له.

وحسم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الجدل حول فتح المساجد فى شهر رمضان، مؤكدا أنه لا نية لفتحها وفريضة الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا وصلاة الجماعة على أسطح المنازل والبدرومات والطرقات إثم ومعصية، محذرا الأئمة بأن من يخالف لا مكان له بالوزارة.