شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة يشيد بجهود الداخلية وصلابة الشعب فى مواجهة كورونا بشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجّه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، التحية باسمه وباسم جموع الوفديين إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وكافة رجال الشرطة، لدورهم الكبير وما يقدمونه من جهود تفوق الخيال لتأمين الجبهة الداخلية للبلاد، والتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، في إطار المنظومة التي تبذلها القيادة السياسية لتوفير أكبر مظلة تأمينية للحفاظ على حياة وصحة المواطنين.

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وقدّم رئيس الوفد التحية للمحافظين الذين تواجدوا بأنفسهم في الشارع المصري لتنفيذ التوجيهات اللازمة لتأمين المواطنين. كما وجّه التحية للشعب المصري بما لديه من حس ووعي وطني، حيث التزم الجميع بالإجراءات التي أصدرتها السلطة التنفيذية حفاظًا على أرواح وصحة المواطنين، وهو ما يؤكد أننا أمام دولة متماسكة ومترابطة حكومة وشعبًا.

وناشد "أبوشقة"، جموع الشعب المصري مواصلة الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها السلطة التنفيذية لمواجهة هذا الفيروس القاتل، الذي يُهاجم العالم أجمع في آن واحد، مؤكدًا أن قوة وصلابة المصريين ووحدتهم في مواجهة الأزمات على مدار التاريخ سوف تنتصر على الوباء، ومواجهة أي أزمات أو تحديات يتعرض لها الشعب المصري.