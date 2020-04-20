شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يشيدون بالتزام المواطنين فى شم النسيم: كانوا على قدر المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم امبو بمحافظة أسوان، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن محافظة أسوان شهدت التزاما كبيرا من المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات المتخذة من جانب الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره، خاصة اليوم الاثنين، الذي يوافق عيد الربيع "شم النسيم".

ومن جانبه، أكد النائب عبد الرازق الزنط، نائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، أن هناك وعيا كبيرا لدى العديد من المواطنين بخطورة أزمة وباء فيروس كورونا الذي يهدد العالم كله، وتعاني منه معظم الدول، ولذلك هناك التزام كبير من أهالي الأقصر.

وفى سياق متصل، قال النائب سليمان فضل العميرى، عن محافظة مطروح إنها من أكثر المحافظات التى شهدت التزام كبير من قبل الجميع بالتعليمات الوقائية والاحترازية، فلم يتم الخروج عن التعليمات الصادرة من الجهات التنفيذية بشأن آليات الاحتفال بيوم شم النسيم، وظهر الكورنيش خاويا من المواطنين فى واحدة من أبرز اللقطات التى تؤكد الوعي وتعكس مدى الحرص من الجميع على الصحة العامة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح أن أزمة كورونا تتطلب وعيا من قبل المواطنين، وهذا ما تسعى إليه الحكومة بمختلف مؤسساتها منذ الوهلة الأولى لإعلان هذه الوباء العالمى، وهناك استجابة كبيرة من قبل بعض المواطنين فى مختلف المحافظات، وإن كان هناك بعض الممارسات الخاطئة التى تستوجب إعادة نظر من قبل المواطنين بشأنها للحفاظ على الصحة العامة وعدم انتشار الفيروس فى المجتمع، ولكن بنسبة أكبر هناك حالة من الوعى الملموس من قبل البعض فى هذا الإطار، خاصة بشان الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.