شكرا لقرائتكم خبر عن النائب شكرى الجندى يطالب المؤسسات الدينية بملاحقة أصحاب الفتاوى الشاذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النائب شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، تصريحات بعض الشخصيات، الداعية إلى الإفطار فى شهر رمضان هذا العام بحجة أن الصوم يؤثر على المناعة، مؤكدا أن هذا كلام عارى تماما من الصحة ورأيهم لايتخطى شخصيهما، مضيفا: هؤلاء ينطبق عليهم قول الرسول "إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظروا الساعة".

وقال "الجندى": الرسول الكريم حث الإنسان على الصوم وقال "صوموا تصحوا" وقد أثبت العلم صحة هذا الحديث والافطار لايكون الا بأمر من طبيب متخصص ونحن نجل ونقدر العلم والعلم، مؤكدا أن الدولة لها مصادر رسمية لإصدار الفتوى ممثله فى دار الإفتاء والأزهر الشريف والأوقاف والتجريم يقع على كل من يفتى دون صفة رسمية.

وطالب"الجندى" مجلس النواب بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتوى العامه والوزارات المعنية بتطبيق القانون على الإفتاء دون رخصة أو صفه، وإلا اختلط" الحابل بالنابل"، داعيا فى الوقت نفسه المصريين بالحرص والحذر من انتشار الفيروس والالتزام بالإجراءات الاحترازيه التى أصدرتها الحكومه داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها من كل مكروه