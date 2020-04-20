تأكيدًا لانفراد "الخليج 365".. مستشار الرئيس يعلن استخدام بلازما المتعفين لعلاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن اللجنة العلمية المشكلة من قبل وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي، بدأت في تجارب استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا، ومناقشة كافة المقترحات الجديدة من قبل أعضاء اللجنة.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، في تصريحات صحفية، أن وزارة الصحة سحبت عينات من بعض المتعافين لاستخدام البلازما الخاصة بهم في علاج فيروس كورونا، عقب إقرارها من من قبل لجنة القيم.

يأتي هذا عقب انفراد موقع "الخليج 365"، أمس الأحد، الذي أكدت فيه مصادر مطلعة، بدء وزارة الصحة في تجربة بلازما دم عدد من المتعافين من فيروس كورونا، كأحد علاجات الفيروس.

وكشفت مصادر باللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة، عن بدء تجارب استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لعلاج المصابين حالياً.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد: "سحبنا بلازما من بعض المتعافين خلال الأيام الماضية، وسيتم تجريبها في العلاج".

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ولفتت إلى أنه يجري استخدام الأدوية وفقًا لبروتوكول علاجي أعدته اللجنة العلمية وتم توزيعه على مستشفيات العزل وأماكن الحجر الصحي.

بدوره، قال مصدر آخر في الوزارة، إنه تم بدء تطبيق تجارب البلازما على 3 مرضى تعافوا من الفيروس.

وأضاف عوض تاج الدين، أن الدولة تبحث عن كل جديد في ملف علاج فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لا يتم استخدام بروتوكول علاج واحد مع كل الحالات المصابة بل عدة بروتوكولات ويتم تحديثها بشكل مستمر.

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