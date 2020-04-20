بالصور.. أول بوابة إليكترونية للتعقيم والتطهير بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أدخلت محافظة جنوب سيناء اليوم الإثنين، أول بوابة إليكترونية للتعقيم والتطهير، للعمل بمبنى مجلس مدينة بشرم الشيخ.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إن هذه البوابة تعد نموذجًا تجريبيًا، من المقرر تعميمه على كافة مدن المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".

وطالب محافظ جنوب سيناء، رجال الأعمال وأصحاب الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية، بتعميم هذه التجربة حرصًا على سلامة وصحة الزائرين، وكوسيلة فعالة ضمن إجراءات مكافحة فيرس كورونا المستجد.