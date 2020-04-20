محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
أدخلت محافظة جنوب سيناء اليوم الإثنين، أول بوابة إليكترونية للتعقيم والتطهير، للعمل بمبنى مجلس مدينة بشرم الشيخ.
وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إن هذه البوابة تعد نموذجًا تجريبيًا، من المقرر تعميمه على كافة مدن المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".
وطالب محافظ جنوب سيناء، رجال الأعمال وأصحاب الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية، بتعميم هذه التجربة حرصًا على سلامة وصحة الزائرين، وكوسيلة فعالة ضمن إجراءات مكافحة فيرس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أول بوابة إليكترونية للتعقيم والتطهير بجنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.